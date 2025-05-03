حدث أمني ضد جيش الاحتلال في رفح

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم السبت 3-5-2025، عن وقوع حدث أمني مع قوات جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية: "قصف مدفعي مصحوب بأصوات إطلاق نار وتحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وقالت مصادر محلية: "طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

جدير ذكره أنه لا زالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حظراً للنشر على الحدث في مدينة رفح حتى الآن.

يتبع...