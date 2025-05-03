مدرب الأرسنال يوجّه ضربة لريال مدريد

فلسطين اليوم

وجه الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال الإنكليزي ضربة جديدة لريال مدريد، بعدما حقق بالفعل الفوز عليه (3 ـ0) و(2 ـ 1) منذ أكثر من أسبوعين في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بينما تزايدت الأنباء المتعلقة برحيل نجم الفريق وصخرة دفاعه ويليام ساليبا إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال مدرب آرسنال إنه تحدث مع لاعبه بشأن تمديد عقده مع الفريق اللندني، وأن “ساليبا” باق في آرسنال.

وقال موقع “ماكسي فوت” الفرنسي: "الأداء المذهل الذي قدمه ساليبا هذا الموسم مع آرسنال حفز مسؤولي ريال مدريد إلى الاستمرار في الضغط للظفر بتوقيعه مع نهاية مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا".

وقال أرتيتا: "بخصوص تمديد عقد ساليبا، سأترك الأمر للنادي ليناقشه، لكن ما أنا متأكد منه هو أنني تحدثت معه، وهو سعيد بوجوده معنا ويريد الاستمرار، لقد أكد لي ذلك".

جدير ذكره أنه يرتبط ساليبا، الذي خاض الموسم الجاري 32 مباراة في كل المسابقات مع آرسنال وأحرز هدفين، بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مع النادي اللندني.