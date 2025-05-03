97 يوماً من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني مستمر

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ97 على التوالي، ولليوم الـ84 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل على مدار الساعة الدفع بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، يتخللها إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، ومداهمة المنازل والمحال التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والتنكيل والاعتقال.

وأضافت المصادر نفسها، أن المدينة تشهد طوال الليل تحركات نشطة لآليات الاحتلال وفرق المشاة وهي تجوب الشوارع والأحياء، وتعرقل تنقل المواطنين ومركباتهم وتلاحقهم، وتحديدا في الحي الشرقي ووسط ميدان جمال عبد الناصر، ودوار الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع نابلس ودوار شويكة، فيما اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية ذنابة وجابت شوارعها وسط تفتيش وتمشيط، وعرقلة لحركة المواطنين والمركبات.

وفي سياق متصل، يشهد مخيما طولكرم ونور شمس ومحيطهما، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية وقنابل الصوت مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامنا مع حصارها المشدد عليهما وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها، وإجبار من بقي من السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال لاحقت أمس الجمعة، المواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى المخيمين لإخلاء مقتنياتهم من منازلهم المهددة بالهدم، وقامت بإطلاق الرصاص الحي تجاههم، رغم سماحها المسبق لهم بالدخول، واحتجزت العشرات منهم بمن فيهم نساء وأطفال، واعتقلت عددا من الشبان بينهم صحفيان.

جاء ذلك، بعد أن أخطرت قوات الاحتلال مساء الخميس الماضي، بهدم 106 بنايات ومنازل في المخيمين خلال 24 ساعة، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، في الوقت الذي تسبب العدوان المتواصل عليهما منذ 97 يوماً إلى حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار سكانه على إخلائها قسراً، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة