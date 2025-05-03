ليفربول يضع شرطين لانتقال أرنولد لريال مدريد مبكراً

فلسطين اليوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة تواجه نادي ريال مدريد بشأن صفقة الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية سابقة فإن نادي ريال مدريد أنهى اتفاقه مع أرنولد لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر واللاعب وافق على كل شيء.

وينتهي عقد أرنولد مع نادي ليفربول بعد بضعة أشهر، إذ ينتهي تعاقد الظهير الإنجليزي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن أزمة جديدة تواجه ريال مدريد وهي أن كأس العالم للأندية سينطلق في 14 يونيو المقبل، وأرنولد مرتبط بعقد مع ليفربول حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

كما أن ليفربول وضع شرطين أساسيين للموافقة على انتقال أرنولد مبكرا الشرط الأول يتمثل في أن يتقدم اللاعب بنفسه بطلب رسمي للمغادرة وأن يتنازل عن 900 ألف يورو "للريدز" وهي قيمة راتبه في هذا الشهر.

والشرط الثاني دفع "الميرينغي" تعويض للنادي الإنجليزي وقد يكون أقل من مليون يورو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن فتح فترتين إضافيتين لتسجيل اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، مما يسمح للفريق الإسباني نظريا بتسجيل لاعبه الجديد بين 1 و10 يونيو، أو بين 27 يونيو و3 يوليو بالنسبة لمراحل خروج المغلوب ويستهدف ريال مدريد، تسجيل أرنولد في الفترة الأولى.

وشارك أرنولد صاحب الـ 26 عاما في 41 مباراة حتى الآن مع فريق ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم 8 أهداف وسجل 4 آخرين.