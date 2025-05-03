"المُسلحة اليمنية" تقصف هدفاً "إسرائيلياً في يافا بصاروخ "فرط صوتي"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت 3 مايو 2025، إن القوة الصاروخية في قواتها المسلحة نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقةِ يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، وقد وصلَ الصاروخُ إلى هدفِه بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان صدر عنها: "إنَّ كلَّ الأمةِ ستتحملُ تبعاتِ الصمتِ والخذلانِ والخضوعِ فما يجري في غزةَ ستمتدُّ تداعياتُه عاجلاً أو آجلاً إلى بلدانٍ أخرى، وسيتمادى العدوُّ أكثرَ وأكثرَ بالتوسعٍ فيها والعدوانِ عليها، والتحركُ اليومَ لدعمِ غزةَ التي تدافعُ عن الجميعِ خيرٌ من انتظارِ الخطرِ حتى يصلَ إلى كلِّ العواصم".

وأشارت إلى أنها مستمرةٌ في دعمِها وإسنادِها للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.