غزة.. الغذاء والماء على وشك النفاد وعشرات المطابخ مهددة بالإغلاق

فلسطين اليوم

أكدت منظمات إغاثة في غزة، اليوم السبت 3 مايو 2025، أن الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد في القطاع، وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج متناول غالبة المواطنين، بسبب الحصار وإنعدام فرص العمل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس الأمريكية، عن منظمة أوكسفام بغزة قولها: إن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يومياً، مما يعرضهم لسوء تغذية، ويُهدد حياتهم.

بينما قالت شبكة المنظمات الفلسطينية: إن 70 مطبخاً مجتمعياً في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصارالإسرائيلي وإغلاق المعابر الوحيدة لقطاع غزة.

يُذكر أن "إسرائيل" تمنع منذ 2 مارس 2025 دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ما أدى إلى تجويع متعمد لأكثر من مليوني مدني.