استشهاد رضيعة بسبب سوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

استشهدت رضيعة، صباح اليوم السبت 3 مايو 2025، إثر تعرضها لسوء التغذية، نتيجة استمرار إغلاق المعابر، ضمن سياسة التجويع التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الرضيعة جنان صالح السكافي بسبب سوء التغذية داخل مستشفى الرنتيسي شمال مدينة غزة.

وأضافت مؤسسات دولية، أن نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوماً.

وحذّرت مؤسسة "اليونيسف" الأممية من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعاني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

يشار إلى أن منظمات إغاثة في غزة، أكدت أن الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول.

يُذكر أن "إسرائيل" تمنع منذ 2 مارس 2025 دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ما أدى إلى تجويع متعمد لأكثر من مليوني مدني.