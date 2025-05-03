الهلال السعودي يعلن نهاية حقبة مُدربه جيسوس.. من البديل؟

فلسطين اليوم

أعلن نادي الهلال السعودي إقالة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف محمد الشلهوب بقيادة الفريق.

ويأتي قرار الإقالة بعد أيام قليلة من خروج الهلال من الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة بالهزيمة 3-1 أمام الأهلي السعودي.

وقال الهلال في بيان عبر منصة "إكس": "اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جورجي جيسوس على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطهما مثمنا المجلس الجهود التي بذلها الجهاز الفني كافة منذ الموسم الماضي".

وأضاف: "هذا وقرر المجلس تكليف المدرب محمد الشلهوب لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري روشن".

وكان جيسوس تولى مسؤولية الهلال في حقبته الثانية في 2023، وفاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 بعد أن قاد الفريق للفوز باللقب دون أي خسارة مسجلا 101 هدف واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.

وأعلن الهلال تولي محمد الشلهوب المسؤولية الفنية للفريق بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل ضغط الوقت واقتراب البطولة العالمية.