د. الهمص: ناقوس الخطر يدق أمام النقص الحاد للأدوية في غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني د. صهيب الهمص، اليوم السبت 3 مايو 2025، إن ناقوس الخطر يدق أمام النقص الحاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى، والكثير من المستلزمات الطبية الحيوية، في ظل استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين.

وأكد الهمص في تصريح صحفي، أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، والتي يُعد جزء كبير منها من الأدوية المنقذة للحياة، الأمر الذي يُهدد حياة الغالبية العظمى من المرضى بشكل مباشر.

وأضاف، أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، إذ أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفر حالياً لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد فقط.

وحذّر د. الهمص، من أن الخدمات الطبية سيتوقف معظمها في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل وفوري.

وختم تصريحه بالقول: "أمام هذا الواقع الخطير، نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، موجهاً نداءً عاجلاً لكل الجهات ذات العلاقة للتحرك الفوري من أجل إدخال المساعدات الدوائية والإنسانية إلى القطاع، وفتح المعابر بشكل عاجل لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم دون علاج".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.