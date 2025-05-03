إصابات بقصف إسرائيلي عنيف على سوريا

فلسطين اليوم

استهدفت غارات إسرائيلية أرياف دمشق وحماة الشمالي الغربي ودرعا الشمالي، الليلة الماضية، ما أوقع عدة إصابات، فيما استشهد 4 أشخاص، الجمعة، جراء استهدافهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة في السويداء جنوب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

ورصدت وسائل إعلام سورية تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء دمشق والقنيطرة ودرعا ومناطق أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة باستشهاد "4 مواطنين اليوم جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على قرية كناكر جنوب غرب السويداء".