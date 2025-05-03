فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت 3 مايو 2025، إثر استهداف منزل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بارتقاء 11 مواطناً بينهم أطفال، إثر قصف استهداف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة البيرم في خانيونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى نقل جثامين الشهداء لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، تمهيداً لوداعهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.















