تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة

فلسطين اليوم

قال مراسل موقع "واللا" العبري "باراك رافيد"، اليوم السبت 3 مايو 2025، إن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بالتعاون مع مؤسسة دولية، تقتربان من إقرار آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تهدف إلى منع وصولها لحركة حماس وضمان توزيعها المباشر على المدنيين، وفق قوله.

وفي السياق، أفاد مسؤولون إسرائيليون، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المناقشات التي قادها الوزير رون ديرمر بشأن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.

كما أشار مصدر مطلع على الأمر، إلى أن الآلية الجديدة سوف تلبي هدف ترامب بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة دون وصولها لحماس.

كما لفت المصدر إلى أن توزيع المساعدات سيتم عبر مجمعات إنسانية آمنة تُنشأ داخل غزة وكل عائلة ستحصل على حصة أسبوعية (كابونة) تكفي لمدة 7 أيام، منوهاً إلى أن "إسرائيل" ستقوم ببناء البنية التحتية، بينما تتولى شركة أمريكية خاصة الخدمات اللوجستية والأمن.

وقال إن جيش الاحتلال، لن يدخل المجمعات، لكنه سيوفر الحماية في المناطق المحيطة، متوقعاً بدء تنفيذ الآلية قبل توسيع العملية البرية الإسرائيلية المرتقبة، ومع اقتراب زيارة ترامب للمنطقة.

كما نشر موقع "واللا" العبري، تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كما تروج له "إسرائيل" والولايات المتحدة.

إليكم آلية توزيع المساعدات على غزة كما يُروج لها الإعلام العبري:-

١- سيتم توزيع المساعدات عبر مؤسسة دولية تُدار من قبل دول مانحة وجهات خيرية.

٢- تقود المؤسسة شخصيات إنسانية، وتضم مجلسًا استشاريًا من شخصيات دولية بارزة.

٣- بحسب الخطة، سيتم إنشاء عدة نقاط داخل غزة حيث يمكن للمدنيين الحصول على حزمة مساعدات واحدة في الأسبوع تكفي لسبعة أيام.

٤- "إسرائيل" ملتزمة بتمويل وإنشاء البنية التحتية لهذه النقاط.

٥- المحادثات جارية مع دول مانحة لتمويل تشغيل المؤسسة وشراء المساعدات

٦- شركة أمريكية خاصة ستتولى عمليات النقل والتوزيع وتوفير الأمن داخل وحول النقاط.

٧- "جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يشارك في توزيع المساعدات، لكنه سيوفر الحماية في المناطق المحيطة.