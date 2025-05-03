أجواء غائمة في فلسطين.. هل تسقط الأمطار؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 3 مايو 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .