"اليونيسيف": أطفال غزة يواجهون خطر الجوع والمرض والموت

فلسطين اليوم

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الجمعة، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرًا متزايدًا من الجوع والمرض والموت، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ شهرين، مشددة على أنه “لا شيء يبرر ذلك”.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، تناولت فيه الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأطفال في غزة في ظل استمرار القصف ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت راسل: “على مدى شهرين، واجه أطفال قطاع غزة قصفًا متواصلًا، وهم محرومون من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة. ومع كل يوم يمر، يزداد خطر الجوع والمرض والموت، وهذا أمر لا يمكن تبريره على الإطلاق”.

ودعت المسؤولة الأممية إلى رفع فوري للحصار المفروض على القطاع، والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الإغاثية، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، مؤكدة أن الاستمرار في حرمانهم من الأساسيات يرقى إلى انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

ويأتي بيان “يونيسف” في وقت تؤكد فيه تقارير إنسانية أن غالبية سكان غزة باتوا مهددين بالمجاعة، ويعانون من انهيار شبه كامل في القطاع الصحي، وسط استمرار القصف الإسرائيلي ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية.