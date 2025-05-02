المفوضية الأوروبية تدعو "إسرائيل" لرفع فوري للحصار عن غزة

فلسطين اليوم

دعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، اليوم الجمعة، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا، والسماح بتدفق واسع للمساعدات الإنسانية، محذرًا من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وقال العنوني، في تصريحات للصحفيين، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي تفيد بقرب نفاد الإمدادات الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت. وأضاف: “نذكّر بأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين يجب أن يتم وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ونجدّد دعوتنا لرفع الحصار عن غزة فورًا”.

وأشار إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، حيث يعتمد غالبية السكان على المساعدات التي مُنع دخولها منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وكان البنك الدولي قد أكد مؤخرًا أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة للعدوان والإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا، والتي خلفت ما يزيد عن 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.

وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية التي باتت شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليوني مواطن محاصَر.