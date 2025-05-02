في عيد العمال: ندوة في بلدية صيدا.. ودعوة لتعديل قوانين العمل اللبناني

فلسطين اليوم

نظّم الائتلاف اللبناني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ندوة في بلدية صيدا بعنوان: “اللاجئون الفلسطينيون بين مأزق الحرمان منالحقوق ومواجهة التحديات”، تزامنًا مع يوم العمال العالمي، وبمشاركة ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية، والمؤسسات الأهلية، والنقابات.

ودعا الائتلاف في بيانه إلى إقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالبًا الحكومة اللبنانية بتعديل القوانين التي تحول دون انخراطهم في قطاعات واسعة من سوق العمل، مشددًا على ضرورة إنهاء سياسة التهميش والتمييز.

من جهته، أكّد وزير العمل اللبناني السابق، الدكتور مصطفى بيرم، على أهمية منح الفلسطينيين حق العمل، مشيرًا إلى مساهماتهم الاقتصادية في لبنان، وداعيًا إلى مقاربة إنسانية وقانونية عادلة لحقوقهم.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة جهود حقوقية وإنسانية للضغط باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل استمرار القيود القانونية والاقتصادية المفروضة عليهم.