مئات الآلاف في اليمن يتظاهرون دعماً لغزة

فلسطين اليوم

شهدت 14 محافظة يمنية، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف نصرةً لقطاع غزة، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، وذلك استجابة لدعوة زعيم حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي.

وتوزعت التظاهرات على نحو 800 ساحة، كان أبرزها في محافظتي الحديدة (179 ساحة) وإب (162 ساحة)، بينما احتشد الآلاف في العاصمة صنعاء في ميدان السبعين، رافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تؤكد التضامن مع غزة، تحت شعار: “ثابتون مع غزة وفلسطين.. في مواجهة القتلة والمستكبرين”.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة، منها: “لن نترك غزة منفردة” و”الحظر البحري التام.. صفعة لكيان الإجرام”، كما أكدوا على “زوال إسرائيل وشرعية المقاومة الفلسطينية حتى التحرير”.

وأكد بيان التظاهرات على “ثبات الموقف اليمني في دعم الشعب الفلسطيني رغم الضغوط الأميركية”، مشيرًا إلى أن “القوات المسلحة اليمنية وجّهت ضربات مباشرة للولايات المتحدة”، بينها استهداف حاملة الطائرات “ترومان” التي أُجبرت على الانسحاب شمالاً بعد إسقاط طائرة “إف-18”، وفق ما أعلنته صنعاء الثلاثاء الماضي.