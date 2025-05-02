العفو الدولية: حصار غزة دليل آخر على الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن شهرين من الحصار القاسي واللاإنساني دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال في غزة.

وقالت المنظمة في بيان لها " إن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاح، كما ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع" .

وأضافت أن الاحتلال يفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسديا، وأفعاله تمثل إبادة جماعية.

وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يعاني 91% من سكان غزة من أزمة غذائية حادة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال جميع معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والطبية ما أحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة.