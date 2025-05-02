الحرائق تتجدد قرب القدس المحتلة

فلسطين اليوم

تجددت اليوم الجمعة، الحرائق قرب القدس المحتلة، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بتجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بطواقم الإطفاء إلى المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحرائق تجددت في جبال القدس، وإنه تم إرسال 4 طائرات إطفاء إلى نيف شالوم للسيطرة عليها.

وأعلنت سلطات الاحتلال أمس الخميس، أنّ الحرائق المندلعة في جبال القدس أحرقت أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن، وأتت الحرائق على أجزاء من غابة إشتاؤول ومنتزه كندا الذي احترق بالكامل، ومنتزه عانافا ومنطقة ديريخ بورما وغابة شوريش غرب القدس.

وبحسب تقديرات ما يسمى"الصندوق الدائم لإسرائيل" (كاكال)، التهمت النيران نحو 24 ألف دونم، ما جعل الحريق من بين الأكبر في تاريخ الكيان.