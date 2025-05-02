شهداء في قصف إسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون سوريون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طائرة مسيّرة عن بُعد مزرعة غربي مدينة السويداء جنوب البلاد.

وبحسب مصادر محلية، سمع دوي انفجار ناتج عن قصف لطيران مُسيّر في موقع المدافن بين مدينة السويداء وقرية كناكر، بالتزامن مع تحليق للمسيرات في أجواء السويداء منذ صباح اليوم.

وفي السياق، وبحسب مصادر محلية، حاصر جيش الاحتلال بلدة حضر وتوغل في التلول الحمر بالقنيطرة جنوبي سوريا.