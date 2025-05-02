"صحافة نازفة".. حملة إلكترونية لفضح انتهاكات الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت مؤسسات إعلامية فلسطينية، اليوم الجمعة، تنظيم حملة إلكترونية بعنوان "صحافة نازفة"، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة غدًا السبت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة مؤسسات إعلامية وحقوقية.

وتنظم الحملة كل من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، مؤسسة ميثاق، قدس فيد، المركز الإعلامي الشبابي، الشبكة الدولية للإعلام من أجل فلسطين، لجنة دعم الصحفيين، والمؤسسة الفلسطينية للإعلام (فيميد).

وأوضح بيان المنظمين، أن الحملة تهدف إلى توثيق ما وصفوه بـ"الجرائم والانتهاكات" ضد الصحفيين، مثل الاستهداف المباشر والقتل والاعتقال ومنع التغطية، معتبرين أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي.

ودعت المؤسسات الصحفيين والمهتمين إلى التفاعل مع الحملة بنشر محتوى يوثق الانتهاكات التي طالت العاملين في المجال الإعلامي منذ بداية الحرب على غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة ارتقى 212 صحفيًا فلسطينيًا، في استهدافات مباشرة ومتعمدة، أثناء تأديتهم لواجباتهم المهنية في تغطية الأحداث.