صفارات الإنذار تدوي في فلسطين المحتلة بعد صاروخ من اليمن

فلسطين اليوم

دوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الجمعة ، في أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في حيفا والجليل الغربي والعفولة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

بدورها أكدت الجبهة الداخلية للاحتلال، تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي كيان الاحتلال ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن 25 صاروخا باليستيا أطلق من اليمن منذ استئناف القتال في قطاع غزة.

وتعليقا على صواريخ اليمن قال زعيم حزب" إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "ما دامت حكومة الكوارث في الحكم فلن يكون لدينا أمان أبدا"،"صاروخان من اليمن خلال 24 ساعة دفعا الملايين إلى الملاجئ".