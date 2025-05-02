إصابات بقصف إسرائيلي استهدف محطة وقود جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون لبنانيون، اليوم الجمعة، في غارة من مُسيَّرة للاحتلال استهدفت غرفة جاهزة على سطح محطة وقود جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة محطة محروقات على طريق بلدة حولا بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

ونفذ جيش الاحتلال 2765 خرقا واعتداءا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أسفر عن استشهاد أكثر مز 194 شخصاً وإصابة 486 آخرين، وفق تقارير إعلامية.