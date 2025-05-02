نابلس تشيع شهيدها علاء خضر

فلسطين اليوم

شيع الفلسطينيون، ظهر اليوم الجمعة، الشهيد علاء خضر (29 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من لجنة زكاة بيتا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يُوراى الثرى إلى مثواه الأخير.

وتوجه المشيعون إلى ملعب بلدة بيتا لأداء صلاة الجنازة على الشهيد خضر، ثم إلى مقبرة الحارة "التحتا" ليواؤى الثرى.

وكان الشهيد خضر قد أصيب برصاص الاحتلال في صدره خلال اقتحام بلدة بيتا مساء أمس الخميس، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا حيث أعلن عن استشهاده