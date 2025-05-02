3 شهداء ومُصابون بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إثر استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

3وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجراح خطيرة، من جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين قرب مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى هروع سيارات الإسعاف والدفاع المدني، فيما تم نقل جثامين والشهداء والإصابات إلى مجمع ناصر الطبي.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.