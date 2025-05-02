"الجهاد": قصف "إسرائيل" لسفينة المساعدات دليل على استخدام التجويع كسلاح ضد شعبنا

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إن إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي على شن غارات بطائرات مسيرة على سفينة الحرية المتجهة لكسر الحصار على غزة في المياه الإقليمية قبالة مالطا، ليل أمس، هو إمعان في إهانة كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ودليل جديد على استخدام العدو للتجويع كسلاح في حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، على أن هذا العدوان الذي هدد حياة ما يزيد على ثلاثين شخصاً من النشطاء الذين تحركوا بدافع من ضمائرهم الحية، ويعبرون عن تطلعات مئات الملايين من الناس عبر العالم، هو بمثابة استهزاء سافر بكل القوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها مداولات محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتحد وقح لإرادة الشعوب الحرّة.

وأمس، قصفت طائرات حربية "إسرائيلية"، سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

وقالت القناة "12" العبرية: "إن (إسرائيل) قصفت سفينة بالقرب من مالطا، كانت تستعد لنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بهدف تعميق أزمة المجاعة في غزة".

يشار إلى أن "إسرائيل" تمنع منذ 2 مارس 2025 دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ما أدى إلى تجويع متعمد لأكثر من مليوني مدني.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.