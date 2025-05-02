فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، مشاهد من السيطرة على طائرة "مسيرة" إسرائيلية في سماء مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس عبر صفحتها الرسمية على "تيليجرام" مشاهد لطائرة صهيونية بدون طيار من نوع "Matrice 350 RTK" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة خانيونس.

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.