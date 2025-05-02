خطة "إسرائيلية" جديدة لتوزيع المساعدات على غزة.. ما علاقة "مخاتير" العائلات؟

فلسطين اليوم

قال موقع "زمان يسرائيل" العبرية، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُخطط لتغيير جذري في طريقة توزيع المساعدات في قطاع غزة، حين السماح بدخولها خلال الأسابيع المقبلة.

ونقل الموقع العبري، عن مسؤول "إسرائيلي" وآخر عربي مطّلعان على الأمر قولهما، إن الخطة تهدف إلى الانتقال من التوزيع الجماعي وتخزين المساعدات إلى نموذج تقوم فيه منظمات دولية وشركات أمن خاصة بتوزيع الطعام مباشرةً للعائلات الغزية. وفق قولهما.

وأضاف الموقع على لسان المسؤولان: "سيكون لكل عائلة ممثل مكلّف بالوصول إلى منطقة أمنية تابعة (للجيش) الإسرائيلي في جنوب غزة، حيث سيتم توزيع المساعدات بعد أن تمر بعدة مراحل من التفتيش".

وأشار إلى أن كل صندوق سيحتوي على طعام يكفي لعدة أيام فقط، وبعدها سيسمح لممثلي العائلات بالعودة إلى المنطقة الأمنية لتسلّم دفعة جديدة.

ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، فإن إحدى الشركات المتوقع أن تشارك في تنفيذ الخطة هي فرع تابع لشركة استشارات أمن قومي أمريكية تدعى Orbis، والتي يرتبط عدد من مديريها بعلاقات مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

يشار إلى أن "إسرائيل" تمنع منذ 2 مارس 2025 دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ما أدى إلى تجويع متعمد لأكثر من مليوني مدني.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.