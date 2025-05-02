فلسطين اليوم

وبّخ النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، مارك بوتنغا، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، زملاءه في البرمان بعد أن عليت ضحكاتهم بينما تتحدث الجلسة عن حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.