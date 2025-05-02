الصليب الأحمر: الغزيون حُرموا من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة

فلسطين اليوم

قالت منظمة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يعيق بشدة عمل موظفيها وشركائها.

وطالب الصليب الأحمر في بيان صحفي، احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية بقطاع غزة في جميع الظروف، داعياً إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

وأكد، أنه دون إجراءات فورية ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها.

وأضاف: "المدنيون في غزة تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة"، متابعاً: "دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن نتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجنا في قطاع غزة".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.