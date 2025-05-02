"أونروا": كل يوم إضافي من حصار غزة يعني المزيد من الضحايا

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إن الأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة يتعرّضون لعقاب جماعي، بسبب سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.

وطالب لازاريني في منشور على منصة "x"، "إسرائيل" برفع الحصار والسماح بتدفق الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.

وقال: "كل يوم إضافي من الحصار يعني المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء إلى جانب من قُتلوا جرّاء القصف".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.