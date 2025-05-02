"مفاجأة مُدوية".. لأول مرة في التاريخ شاب عربي لرئاسة ريال مدريد

فلسطين اليوم

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل رئاسة نادي ريال مدريد بعد نهاية عهد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الشاب المغربي أنس لغراري الذي يعتبره كثيرون من المطلعين على الكواليس في الفريق الملكي العقل المدبر لفلورنتينو بيريز قد يكون الرئيس القادم لريال مدريد.

ووصفت الصحيفة لغراري بـ"رجل الظل" والعقل المدبر لبيريز، لما يتمتع به من تأثير مباشر على مركز القرار في النادي مشيرة إلى أنه صاحب الأفكار الجريئة مثل مشروع دوري السوبر الأوروبي، وتجديد ملعب سانتياغو برنابيو، بل وحتى طرح دعم مالي لبرشلونة في أزمته الأخيرة.

ورغم أن القانون الإسباني يمنع غير الإسبان من الترشح لرئاسة الأندية الرياضية إلا أن ماركا كشفت عن احتمال سعي بيريز لتعديل هذا القانون قبل مغادرته في 2029 لتمهيد الطريق أمام لغراري ليصبح أول رئيس غير إسباني وعربي يقود ريال مدريد.

ويبلغ أنس لغراري من العمر 40 سنة وهو مولود في الدار البيضاء ونشأ في فرنسا هو رجل يتمتع بنفوذ هائل عند فلورنتينو بيريز ويحظى بثقته إذ أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض منذ طفولة أنس حيث كان والد أنس لغراري رجل أعمال كبيرا متخصصا في مجال البناء والعقارات في المغرب وعمل في العديد من المشاريع الضخمة مع بيريز.

ويعتمد فلورنتينو بيريز بشكل كبير على المغربي أنس لغراري في كل ما يخص التمويل والاستثمارات، الخاصة بتأمين القروض وإعادة هيكلة الديون وابتكار حلول اقتصادية تخدم نادي ريال مدريد على المدى البعيد.

ويعمل لغراري في القطاع المصرفي وانتقل إلى مدريد للعمل في بنك الشركة العامة وقالت بعض المصادر إن أنس لغراري أنقذ بيريز في وقت ما عندما وقع ضحية لبعض الصعوبات المالية مع شركته آ سي آس (ACS).

وتوقعت ماركا أن تكون مغادرة بيريز للمنصب في 2029 بداية فصل جديد في تاريخ ريال مدريد، قد يشهد وصول أنس لغراري إلى قمة هرم النادي في انتقال تاريخي للقيادة نحو شخصية عربية ذات نفوذ متزايد في أروقة "البيت الأبيض".