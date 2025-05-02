الخارجية تحذر من تعميق الاحتلال لعدوانه على مخيمات شمال الضفة

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، من تعميق الاحتلال لعدوانه على مخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي، وتشريده أكثر من 40 ألف مواطن، واستكمال مخططه لهدم المزيد من منازل المواطنين، خاصة بعد إخطاره أمس بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، لتضاف إلى مئات المنازل الأخرى التي جرى هدمها منذ بداية العام الجاري.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها: إن جرائم هدم المنازل وممتلكات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هو بمثابة استكمال لجرائم التدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وتندرج في إطار جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتهدف لضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه في أبشع أشكال جرائم التهجير والضم.

وأضافت، أنها تواصل متابعتها لما يتعرض له شعبنا مع الدول والجهات الدولية كافة، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع لإرادة السلام الدولية.