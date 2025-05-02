"الجبهة الداخلية" تُحذر اللصوص من السطو على مخازن وشاحنات المساعدات

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، أن أمن المجتمع خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو سرقة قوت الناس، وذلك في زل تكرار حوادث السطو على المخازن والشاحنات في القطاع.

وحذّرت الجبهة الداخلية، بشدة كل من يشارك أو يتستر على أعمال السرقة، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن شعبنا

وشددت على أنها ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية بحق المتورطين، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

يشار إلى أن عمليات سطو على المخازن وشاحنات المساعدات شهدها قطاع غزة الأيام الماضية، كانت مخصصة لطهي وتوزيع وجبات ساخنة على المواطنين، في ظل المجاعة المتافقمة بسبب إغلاق معابر قطاع غزة.