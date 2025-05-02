حادثة خطيرة بين صفوف الاحتلال كادت أن تؤدي إلى كارثة جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، عن حادثة خطيرة وقعت بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الأسبوع الجاري، في منطقة "موراج" بين مدينتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرة: "يوم الثلاثاء، غادرت قوة من (الجيش) كانت تنفذ مهمة جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود، المنطقة بعد انتهاء نشاطها العملياتي، وأثناء العودة إلى الغلاف، تُرك جندي داخل قطاع غزة لوحده لمدة تقارب 40 دقيقة".

وأضافت: " بقي المقاتل وحيدًا في المحور لمدة نحو 40 دقيقة، حتى التحق بقوة من لواء (غولاني)، وهو يصرخ (جيش الدفاع، جيش الدفاع) حتى لا يتم إطلاق النار عن طريق الخطأ".

وتابعت: "لاحقًا، وصل الجندي إلى منطقة تواجدت فيها قوات أخرى من الجيش وانضم إليهم، ويجري التحقيق في الأمر".