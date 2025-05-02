هل قرر جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية في غزة؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، عن تفاصيل جديدة بشأن إمكانية توسيع العملية العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": " إنه من المتوقع قريباً استدعاء المزيد من قوات الاحتياط إلى جيش الاحتلال لتصعيد القتال في غزة".

من جانبها، نقلت هيئة البث العبرية، عن جيش الاحتلال قوله: "هدفنا الأعلى الآن هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة وتدمير حكم حركة حماس".

وأضافت: "هدف العملية في غزة إعادة المحتجزين والضغط عسكرياً للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس".

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس و" إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.