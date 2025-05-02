تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة 2 مايو 2025، غائماً جزئياً ربيعيًا لطيفًا و معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .