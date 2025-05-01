شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا شرق خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت المنزل بعدة صواريخ، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات، فيما تواصل فرق الإسعاف انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، في إطار قصف متواصل منذ ساعات الصباح، طال مناطق متفرقة من القطاع، وأدى إلى ارتقاء شهداء، وإصابات، وتدمير واسع في منازل وممتلكات المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة، تزيد من معاناة السكان في ظل أوضاع إنسانية متدهورة بفعل الحصار والدمار المستمر.