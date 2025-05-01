استشهاد طفلة بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهدت، مساء اليوم الخميس، طفلة وأُصيب عدد من المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان على القطاع لليوم المتواصل.

وأفاد مراسل صحافي بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة قليبو شمال مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد طفلة، وإصابة مواطنين بجروح، نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مخلفًا أضرارًا مادية كبيرة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الخدمات الطبية والإغاثية.