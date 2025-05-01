الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في العيسوية

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطن محمود عليان على هدم منزله بيده في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضح عليان أن المنزل، الذي تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، كان يؤويه مع زوجته وبناته منذ 8 سنوات، لكنه اضطر إلى هدمه ذاتياً تفاديًا لغرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تولت آلياتها عملية الهدم.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى سياسة الهدم الذاتي بحق الفلسطينيين في القدس، بعد رفضها المتكرر منحهم تراخيص بناء، في وقت تواصل فيه توسيع المستوطنات.

ويؤكد حقوقيون أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدف إلى تهجير السكان قسرياً وفرض تغيير ديمغرافي في المدينة المحتلة.