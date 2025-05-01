إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب، مساء اليوم الخميس، طفل يبلغ من العمر 16 عامًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة سالم شرق مدينة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة الطفل في منطقة الظهر، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد بلدات محافظة نابلس اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، غالبًا ما تُسفر عن إصابات واعتقالات، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية.