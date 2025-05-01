استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين اليوم

استُشهد، مساء اليوم الخميس، الشاب علاء شوكد أحمد اخضير (29 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة حرجة أصيب بها الشاب في منطقة الصدر، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن استشهاده لاحقًا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في المنطقة، وأسفرت عن سقوط الشهيد.

وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والذي يخلّف ضحايا بشكل شبه يومي في صفوف الفلسطينيين.