الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع

فلسطين اليوم

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من مليوني شخص يواجهون الجوع، وسط انهيار في النظام الصحي وتراجع غير مسبوق في تمويل المنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بجنيف، إن “الوضع في قطاع غزة كارثي، وإن مليوني شخص يعانون من الجوع”، مشيرًا إلى أن المنظمة تواجه تحديات غير مسبوقة في تأمين التمويل اللازم للاستجابة للأزمات، في ظل تقليص عدد من الدول المانحة لمساهماتها. وأضاف أن المنظمة تمر بـ”أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية”.

من جهته، أطلق المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ في المنظمة، مايكل راين، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن معاناة الأطفال في القطاع، قائلًا: “نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم، نحن نجوعهم، نحن متواطئون”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الكارثة.

وأعرب راين عن غضبه تجاه ما وصفه بـ”الوضع غير المحتمل”، مؤكدًا أن “المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيارًا في المناعة”، وأن هناك تزايدًا مقلقًا في حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا بين النساء والأطفال في غزة.