العدل الدولية: "إسرائيل" ملزمة بتسهيل دخول المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 1-5-2025، أن "إسرائيل" ملزمة بتسهيل دخول المساعدات لغزة.

ودعت محكمة العدل الدولية "إسرائيل"، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وذلك في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وقالت: "المجاعة بدأت بالفعل في غزة مشددة على ضرورة السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

وأكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.

من ناحيته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون الجوع.

وكان أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، اليوم الخميس، أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة بشهر آذار الماضي.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، مبينا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

وتواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".