الأغذية العالمي: لم يتبق لدينا أي غذاء لتوزيعه بغزة

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس 1-5-2025، أنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.

من ناحيته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون الجوع.

وكان أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، اليوم الخميس، أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة بشهر آذار الماضي.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، مبينا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

وتواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".

ومع مرور61 يوما على الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، تتزايد تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع خاصة بين الأطفال، وقد تجددت الدعوات للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة والمساعدات.