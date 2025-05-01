د. البرش: 92 % من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون نقصاً غذائياً

فلسطين اليوم

أكد مدير عام وزارة الصحة بغزة د. منير البرش، اليوم الخميس 1-5-2025، أن نحو 91 بالمئة من الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون أزمة غذائية بعد مرور شهرين على إغلاق إسرائيل المعابر.

وقال البرش في تصريحات صحفية: "92 بالمئة من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون من نقص غذائي حاد جراء الحصار الإسرائيلي ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ونموهم".

وأضاف: "65 بالمئة من الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة".

ودعا البرش الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بغزة بما أن المؤشرات الميدانية والمعطيات الطبية والإنسانية تؤكد تحقق الشروط الدولية لذلك.