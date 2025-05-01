مسؤولون إسرائيليون: توسيع العملية بغزة يعرض الأسرى للخطر

فلسطين اليوم

حذر مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس 1-5-2025، من أن توسيع العملية العسكرية بغزة قد يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية: "مسؤولون أمنيون إسرائيليون حذروا من أن توسيع العملية العسكرية في غزة قد يزيد من خطر تعرض المخطوفين للخطر ويؤدي إلى مقتل العديد من الجنود".

وأضافت الصحيفة العبرية: "التقديرات تشير إلى رفض عدد من الضباط والجنود الانضمام إلى المرحلة القادمة إذا تم توسيع العملية". وفق قولها.

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع الحرب على غزة باجتماع لها الأحد المقبل.

وقالت موريا أسراف مراسلة القناة 13: "تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع يوم الأحد لمناقشة قضية توسيع الحرب على قطاع غزة". وفق قولها.