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استمرار الحرائق بالعديد من مناطق كيان الاحتلال
لا زالت الحرائق مشتعلة، اليوم الخميس، في عدة مناطق في وسط كيان الاحتلال وخاصة في منطقة القدس وما حولها.
وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي: 93 طاقم إطفاء وإنقاذ يعملون في هذه الساعة في عدة مناطق لا زالت تشتعل فيها النيران، بدعم من الطائرات". وفق قوله.
ومن ناحيته، قال موقع والا العبري: "قبل قليل، هبطت في تل أبيب مروحية مساعدة من قبرص، ومن المتوقع أن تقلع مع مروحية إطفاء إسرائيلية وتبدأ بأعمال الإطفاء المشتركة في منطقة جبال القدس خلال الساعات القريبة".