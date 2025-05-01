القائد الحوثي: الإبادة الجماعية أدت لاستشهاد 1300 فلسطيني بغزة

فلسطين اليوم

أكد قائد جماعة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس 1-5-2025، أن العدوان الأمريكي على اليمن هو العدوان المساند للعدو الإسرائيلي وجزء من المعركة القائمة بيننا وبين العدو الإسرائيلي.

وقال القائد الحوثي في كلمة له: "استشهد وجرح هذا الأسبوع ما يقارب الـ 1300 فلسطيني أكثرهم من النساء والأطفال".

وأضاف: "العدو الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة أباد أكثر من 7 آلاف عائلة بالكامل من عوائل الشعب الفلسطيني، مبيناً أن العدوان والإجرامي الفظيع بحق الأسر في غزة ينطبق عليه وصف الإبادة الجماعية".

وتابع القائد الحوثي: "العدو الإسرائيلي ارتكب جريمة القتل الجماعي بحق أكثر من 18 ألف طفل فلسطيني وهذه جريمة رهيبة جداً في نطاق جغرافي محدود".

وأردف: "العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 12400 امرأة وتقدر نسبة الشهداء في قطاع غزة من مجموع الشهداء الأطفال والنساء وكبار السن بثلثي النسبة".

وقال الحوثي: "في سعي العدو لإنهاء الخدمة الطبية والصحية في قطاع غزة قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، موضحاً أن العدو الإسرائيلي مستمر وللشهرين التامين قد انقضيا وهو يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف: "شبح المجاعة يهدد أكثر من اثنين مليون فلسطيني يواجهون خطر الموت جوعاً على مرأى ومسمع من المجتمع البشري ".

وتابع القائد الحوثي: "العدو الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح قاتل والمشاهد المفجعة والمؤلمة والمحزنة لأطفال الشعب الفلسطيني محزنة جداً، مبيناً أن "مشاهد تجمع الأطفال والنساء على القليل من بقايا الطعام هي مشاهد فاضحة للمجتمع الدولي وللمنظمات الإنسانية وللمجتمع البشري".

كما قال: "العدو الإسرائيلي مستمر فيما يتعلق بالضفة بكل أنواع الانتهاكات والاعتداءات من اختطاف وتدمير وتجريف وقتل وغير ذلك، لافتاً إلى أنه يستمر في انتهاك حرمة المسجد الأقصى".

وأضاف القائد الحوثي: "هناك اقتحامات مستمرة مع ما يمارسه اليهود الصهاينة عندما يدخلون إلى باحات المسجد الأقصى من تدنيس لها ومن رقصات وأغانٍ وأهازيج وعبارات عدائية".

وتابع بقوله: "إعلان مشروع مصعد البراق خطوة خطيرة في مسار تصاعدي ضمن مساعي العدو إلى تهويد مدينة القدس والسيطرة التامة على المسجد الأقصى".

وأوضح القائد الحوثي أن هناك صمود عظيم للأخوة المجاهدين في قطاع غزة خلال هذا الأسبوع الأخير استطاعت كتائب القسام تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية النوعية".

وبين أن عمليات المجاهدين في غزة شكلت مفاجأة عملياتية كبيرة لعصابات العدو التي يسميها بالجيش وضربة لإستراتيجية مجرمه الذي يسمى برئيس الأركان.