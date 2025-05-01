مركز حقوقي: معدلات البطالة بغزة تجاوزت 80% خلال الحرب

الساعة 03:25 م|01 مايو 2025
البطالة
البطالة

فلسطين اليوم

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه عانى عمال غزة لسنوات طويلة من الحصار والقيود الإسرائيلية والتنكر لأبسط حقوقهم.

وقال المركز في تصريحات له: "قبل حرب الإبادة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي أن معدل البطالة في غزة وصل إلى 45.1% مقارنة بـ 12.9% في الضفة".

وأضاف: "كان من الملاحظ أن البطالة تتفشى بصورة مُقلقة بين حاملي الشهادات الجامعية وذوي الدبلوم".

وتابع المركز: "بلغت حينها نسبة بطالة الخريجين في الفئة العمرية 19–29 عامًا في غزة 73%".

وأردف: "تقارير منظمة العمل الدولية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول أشهر الحرب تشير إلى أن معدلات البطالة في غزة ارتفع إلى أكثر من 80% بحلول نهاية ".2024

وقال المركز: "أربعة من كل خمسة أفراد في سن العمل باتوا بلا مورد رزق، موضحاً أنه "سجل المعدل العام للبطالة في الضفة بعد الحرب نحو 35%".

وأضاف: "الحرب دمرت نحو 90% من المساكن والبنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في القطاع".

ونوه المركز إلى أنه منع الاحتلال العمال من الوصول إلى الأراضي الزراعية والصيد في البحر.

 

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